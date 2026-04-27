Калининград вошёл в топ-5 самых популярных рейсов «Победы» из Москвы на майские праздники

Калининград вошёл в топ-5 самых популярных рейсов «Победы» из Москвы на майские праздники
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининград вошёл в число самых популярных внутренних направлений авиакомпании «Победа» из Москвы на майские праздники. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

«Собраны самые популярные направления, которые выбирают клиенты «Победы» на майские праздники. В 2026 году путешественники предпочитают чаще отправляться из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды. При этом для заграничных путешествий с 30 апреля по 10 мая 2026 года предпочитают Самарканд», — говорится в сообщении.

Калининград попал в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий по России в апреле 2026 года.

