Три музея, форт, море, концерт и спектакль: семья из Омска рассказала, что можно успеть в Калининграде за пять дней

Активные путешественники предпочитают туризм с рюкзаками, были в Иркутске, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге и других городах России. Поездка в Калининград пришлась на очень ветреную погоду, но омичей это не напугало. Дома туристы не сидели.

«С 5 по 10 апреля было холодно, особенно в Балтийске на побережье. Кутались в куртки, даже не пришло в голову поискать янтарь, хотя потом узнали в шторм его больше всего.

В эти дни на родине в Омске было даже чуть теплее, чем в Калининграде. Но у нас моря нет — степь и река Иртыш».

В первый день прошли пешком центр Калининграда, собрали всех хомлинов. Во второй день побывали в Балтийске. В третий — посетили три музея: Мирового океана, янтаря и марципана, заглянули на Понарт. В четвёртый считали кошек в Зеленоградске, а в последний добрались до 11-го форта. В промежутках сходили в собор на острове на детский оркестр с органом, а в День штурма Кёнигсберга окунулись в военное время на спектакле в Музыкальном театре.

Часть локаций посоветовали родители Юлии: «Они путешествовали в 2021 году, тоже ходили в музеи и на концерты, собирали янтарь. Остались в восторге и нам советовали».