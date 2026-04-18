Три музея, форт, море, концерт и спектакль: семья из Омска рассказала, что можно успеть в Калининграде за пять дней

Жительница Омска Юлия по совету уже бывавших здесь родных выбрала Калининград местом встречи со старшим сыном. Михаил учится в Санкт-Петербурге и прилетел на короткие семейные каникулы. Впечатлениями о них с «Клопс» поделилась мама 19-летнего студента и 15-летней школьницы Маши.
Активные путешественники предпочитают туризм с рюкзаками, были в Иркутске, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге и других городах России. Поездка в Калининград пришлась на очень ветреную погоду, но омичей это не напугало. Дома туристы не сидели.
«С 5 по 10 апреля было холодно, особенно в Балтийске на побережье. Кутались в куртки, даже не пришло в голову поискать янтарь, хотя потом узнали в шторм его больше всего.
В эти дни на родине в Омске было даже чуть теплее, чем в Калининграде. Но у нас моря нет — степь и река Иртыш».
В первый день прошли пешком центр Калининграда, собрали всех хомлинов. Во второй день побывали в Балтийске. В третий — посетили три музея: Мирового океана, янтаря и марципана, заглянули на Понарт. В четвёртый считали кошек в Зеленоградске, а в последний добрались до 11-го форта. В промежутках сходили в собор на острове на детский оркестр с органом, а в День штурма Кёнигсберга окунулись в военное время на спектакле в Музыкальном театре.
Часть локаций посоветовали родители Юлии: «Они путешествовали в 2021 году, тоже ходили в музеи и на концерты, собирали янтарь. Остались в восторге и нам советовали».
На острове Канта семья нашла памятник Эйлеру. Юлия написала в соцсетях в этот день: «В школе я читала книгу Перельмана «Занимательная математика», в ней была старинная задача о семи мостах. Попробовать решить головоломку, пройти по всем мостам, не ступая на один и тот же дважды, можно именно в Калининграде. Прошли века, часть старых мостов исчезла, появились новые. Но исторические — Медовый, Деревянный и Высокий — продолжают украшать город. Повезло: увидели, как готовится к открытию новый Философский».
Туристы нашли в Калининграде привет из родного города на «Мировых часах» и узнали, сколько километров до Омска. Гостям понравилось множество миниатюрных скульптур: встреча с морячком в Балтийске и феей в Центральном парке дополнили копилку впечатлений.
Из Калининграда семья отправила родным в Омск открытки: гостям приглянулась идея музея в сказочном домике на Преголе и понравилась история про Мюнхгаузена. Самого выдумщика с удивлением обнаружили в парке недалеко от дома, где жили: «Сначала не поняли, что это за скульптура. Интересное решение!»
Оценили омичи и задумку автора хомлинов. Юлия поделилась в соцсетях: «Взрослые люди, казалось бы. В сильный ветер с детской радостью отыскали всю семейку, парочку приобрели для дома. <...> Очень весёлые фотки с хомлинами получаются, особенно с Ульяной у зоопарка, так и хочется язык показать».
Бюджет поездки
По оценкам путешественников, он вышел приемлемым:
- билеты из Омска и обратно для Юлии с дочерью — около 60 000 с пересадкой в Санкт-Петербурге, для сына — около 9 тысяч;
- аренда однушки на ул. Чапаева — 20 тысяч рублей за пять ночей.
- «Завтракали и ужинали сами. Днём обедали там, где гуляли. Примерно 30 тысяч рублей потратили на продукты и кафе. Любим поесть и пробовать новое. В Балтийске впечатлил копчёный угорь — купили у частника. Марципан у нас редкость, только в конфетах, здесь же — на каждом шагу, сладкая визитная карточка города. Ели сами, привезли родным и друзьям. Сыну однокашник — местный житель посоветовал местную пивоварню, ездили ребята на экскурсию и купили несколько сортов. В Зеленоградске пробовали обалденные кренделя».
Сувениры
Гости увезли с собой «леденцы цвета и формы янтарных камешков, угря копчёного, марципан, пару фигурок хомлинов — Улю и Антошку, керамический домик, на подарки — мелочи, вроде брелоков, открыток».
Что удивило?
«Почему-то большинство спектаклей идут в выходные. Попали только на один. Улетали в пятницу, поэтому репертуар драматического не смогли оценить».
О калининградцах путешественники отзываются тепло: «Приветливые, простые, без заносчивости. Болтали при случае с удовольствием. Любят свой город и с удовольствием о нём говорят».