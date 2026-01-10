Разгадать загадку Эйлера: Калининград посетили потомки великого математика

Александра Баженова, чьи родственные корни идут от старшего сына Эйлера, впервые приехала в Калининград с мужем и двумя детьми из Челябинска на отдых. Про загадку о кёнигсбергских мостах слышали, прогулялись по сохранившимся и сфотографировались у памятного знака великому предку.

Историю математика Леонарда Эйлера, которого Екатерина Вторая пригласила в Россию из Пруссии, чтобы реформировать Академию наук, челябинцы узнали не так давно.

Отец Александры разбирал семейный архив, обнаружил документы на немецком, царские вензеля, выписки из советских архивов.

То, что Эйлер — предок, узнал от отца ещё в подростковом возрасте. Но подтверждающий документ — сертификат о присвоении Эйлеру профессорского звания, подписанный президентом Академии наук Российской империи Иоганном Корфом, Вадим Баженов обнаружил только в 2019 году.

Семья обратилась к эксперту по генеалогии. Выяснилось: начало рода идёт от пятерых выживших детей Эйлера. Одна из внучек —Альбертина — вышла замуж за ученика деда Николая Фусса, тоже известного математика, приехавшего в Россию из Швейцарии.

В этой семье родилось 13 детей, причём все сыновья стали астрономами.

В начале XIX века ветка, ведущая к челябинским потомкам, сменила фамилию: правнучка Николая Фусса Елизавета вышла замуж за морского офицера Александра Баженова.

Александра поделилась с «Клопс», как удивительно узнать родословную семьи, где в веках переплелись истории Эйлеров и Баженовых:

«Мы чтим память предков, стараемся детям привить интерес к истории.

Раритет мой отец передал учёным РАН в Петербурге. Нас всех пригласили в архив, где рассмотрели рукописи и другие документы знаменитого предка. Это стало невероятным событием для нашей семьи. Не думали, что и в Калининграде история с Эйлером продолжится. Это так волнительно и важно», — поделилась Александра.