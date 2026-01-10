12:15

Разгадать загадку Эйлера: Калининград посетили потомки великого математика

В новогодние дни в Калининграде отдыхали потомки знаменитого академика XVIII века Леонарда Эйлера, которому летом прошлого года открыли необычный памятник на острове Канта. 

Корреспондент «Клопс» встретилась с семьёй автора загадки о семи мостах Кёнигсберга. 

Разгадать загадку Эйлера: Калининград посетили потомки великого математика - Новости Калининграда | Фото: Алёна Михайлова
Фото: Алёна Михайлова

Александра Баженова, чьи родственные корни идут от старшего сына Эйлера, впервые приехала в Калининград с мужем и двумя детьми из Челябинска на отдых. Про загадку о кёнигсбергских мостах слышали, прогулялись по сохранившимся и сфотографировались у памятного знака великому предку.

Историю математика Леонарда Эйлера, которого Екатерина Вторая пригласила в Россию из Пруссии, чтобы реформировать Академию наук, челябинцы узнали не так давно. 

Отец Александры разбирал семейный архив, обнаружил документы на немецком, царские вензеля, выписки из советских архивов. 

То, что Эйлер — предок, узнал от отца ещё в подростковом возрасте. Но подтверждающий документ — сертификат о присвоении Эйлеру профессорского звания, подписанный президентом Академии наук Российской империи Иоганном Корфом, Вадим Баженов обнаружил только в 2019 году. 

Семья обратилась к эксперту по генеалогии. Выяснилось: начало рода идёт от пятерых выживших детей Эйлера. Одна из внучек  —Альбертина — вышла замуж за ученика деда Николая Фусса, тоже известного математика, приехавшего в Россию из Швейцарии. 

В этой семье родилось 13 детей, причём все сыновья стали астрономами. 

В начале XIX века ветка, ведущая к челябинским потомкам, сменила фамилию: правнучка Николая Фусса Елизавета вышла замуж за морского офицера Александра Баженова. 

Александра поделилась с «Клопс», как удивительно узнать родословную семьи, где в веках переплелись истории Эйлеров и Баженовых: 

«Мы чтим память предков, стараемся детям привить интерес к истории.

Раритет мой отец передал учёным РАН в Петербурге. Нас всех пригласили в архив, где рассмотрели рукописи и другие документы знаменитого предка. Это стало невероятным событием для нашей семьи. Не думали, что и в Калининграде история с Эйлером продолжится. Это так волнительно и важно», — поделилась Александра.

В Калининград Александра с мужем Станиславом привезли детей на каникулы. Прилетели с семьёй подруги, которая здесь отдыхала летом и всё время рассказывала о путешествии на Балтику. 

«Мы лёгкие на подъем, увидели, что есть авиабилеты на нужные даты, забронировали жильё и полетели, — сказала она. — Загадку о семи мостах узнали ещё в Санкт-Петербурге, когда нас пригласили на 300—летие Академии наук, а про памятный знак Эйлеру выяснили на экскурсии уже в Калининграде». 

Теперь путешествие точно запомнится 11-летней Есении и 7-летнему Анисиму не только зимней Балтикой и курортными городами с нарядными улицами и площадями, но и островом Канта, сохранившимися кёнигсбергскими мостами и памятным знаком великому предку. 

Дружная компания на отдыхе успела посмотреть Куршскую косу, Калининград, замки, курортные Зеленоградск и Светлогорск посетили в cнегопад и январские морозы. 

«Каждый калининградец, которого встретили в кафе, транспорте или на променаде, рассказывал, как нам повезло застать зиму, — рассказали гости области. — В Челябинске минусовые температуры и белый покров привычны, а здесь все только об этом и говорят, как о новогоднем чуде. 

Жаль, дети в Балтийске янтарь не нашли, читали, в штормы там больше всего выбрасывает».

Семья Александры немного простыла в путешествии. Как признались гости региона, это немного замедлило туристический темп. 

Родители и дети отлежались два дня в апартаментах, но на оставшееся время наметили посещение калининградских музеев и театров, получили паспорта туристов в Рыбной деревне, наметили новые экскурсии. Они сказали корреспонденту «Клопс», что хотят вернуться в тёплое время года — Калининградская область понравилась и заинтересовала.

Директор Музея «Фридландские ворота»: дети ножками будут решать задачу Эйлера.

