Разгадать загадку Эйлера: Калининград посетили потомки великого математика

В новогодние дни в Калининграде отдыхали потомки знаменитого академика XVIII века Леонарда Эйлера, которому летом прошлого года открыли необычный памятник на острове Канта.
Корреспондент «Клопс» встретилась с семьёй автора загадки о семи мостах Кёнигсберга.
Александра Баженова, чьи родственные корни идут от старшего сына Эйлера, впервые приехала в Калининград с мужем и двумя детьми из Челябинска на отдых. Про загадку о кёнигсбергских мостах слышали, прогулялись по сохранившимся и сфотографировались у памятного знака великому предку.
Историю математика Леонарда Эйлера, которого Екатерина Вторая пригласила в Россию из Пруссии, чтобы реформировать Академию наук, челябинцы узнали не так давно.
Отец Александры разбирал семейный архив, обнаружил документы на немецком, царские вензеля, выписки из советских архивов.
То, что Эйлер — предок, узнал от отца ещё в подростковом возрасте. Но подтверждающий документ — сертификат о присвоении Эйлеру профессорского звания, подписанный президентом Академии наук Российской империи Иоганном Корфом, Вадим Баженов обнаружил только в 2019 году.
Семья обратилась к эксперту по генеалогии. Выяснилось: начало рода идёт от пятерых выживших детей Эйлера. Одна из внучек —Альбертина — вышла замуж за ученика деда Николая Фусса, тоже известного математика, приехавшего в Россию из Швейцарии.
В этой семье родилось 13 детей, причём все сыновья стали астрономами.
В начале XIX века ветка, ведущая к челябинским потомкам, сменила фамилию: правнучка Николая Фусса Елизавета вышла замуж за морского офицера Александра Баженова.
Александра поделилась с «Клопс», как удивительно узнать родословную семьи, где в веках переплелись истории Эйлеров и Баженовых:
«Мы чтим память предков, стараемся детям привить интерес к истории.
Раритет мой отец передал учёным РАН в Петербурге. Нас всех пригласили в архив, где рассмотрели рукописи и другие документы знаменитого предка. Это стало невероятным событием для нашей семьи. Не думали, что и в Калининграде история с Эйлером продолжится. Это так волнительно и важно», — поделилась Александра.
В Калининград Александра с мужем Станиславом привезли детей на каникулы. Прилетели с семьёй подруги, которая здесь отдыхала летом и всё время рассказывала о путешествии на Балтику.
«Мы лёгкие на подъем, увидели, что есть авиабилеты на нужные даты, забронировали жильё и полетели, — сказала она. — Загадку о семи мостах узнали ещё в Санкт-Петербурге, когда нас пригласили на 300—летие Академии наук, а про памятный знак Эйлеру выяснили на экскурсии уже в Калининграде».
Теперь путешествие точно запомнится 11-летней Есении и 7-летнему Анисиму не только зимней Балтикой и курортными городами с нарядными улицами и площадями, но и островом Канта, сохранившимися кёнигсбергскими мостами и памятным знаком великому предку.
Дружная компания на отдыхе успела посмотреть Куршскую косу, Калининград, замки, курортные Зеленоградск и Светлогорск посетили в cнегопад и январские морозы.
«Каждый калининградец, которого встретили в кафе, транспорте или на променаде, рассказывал, как нам повезло застать зиму, — рассказали гости области. — В Челябинске минусовые температуры и белый покров привычны, а здесь все только об этом и говорят, как о новогоднем чуде.
Жаль, дети в Балтийске янтарь не нашли, читали, в штормы там больше всего выбрасывает».
Семья Александры немного простыла в путешествии. Как признались гости региона, это немного замедлило туристический темп.
Родители и дети отлежались два дня в апартаментах, но на оставшееся время наметили посещение калининградских музеев и театров, получили паспорта туристов в Рыбной деревне, наметили новые экскурсии. Они сказали корреспонденту «Клопс», что хотят вернуться в тёплое время года — Калининградская область понравилась и заинтересовала.
Директор Музея «Фридландские ворота»: дети ножками будут решать задачу Эйлера.