В Калининграде открыли долгожданный пешеходный мост от «Юности» на остров Канта (фоторепортаж)

В Калининграде официально открыли пешеходный мост, соединивший набережную на Баграмяна с островом Канта. Фотокорреспондент «Клопс» прогулялся по новой переправе в четверг, 9 апреля.

Путь к этому событию был непростым. Идея соединить две набережные обсуждалась в архитектурных кругах ещё на этапе проектирования инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Долгое время проект оставался на бумаге из-за вопросов финансирования и согласования сложных технических решений.

Хронология событий такова:

2021 год: начало строительства. Контракт на 173,7 млн рублей был заключён с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021 года был установлен понтон для проведения работ.

Июнь–июль 2021 года: строительство приостановлено из-за обнаружения руин городской стены Кнайпхофа XIV–XV веков. Потребовалась корректировка проекта. Впоследствии контракт с «АБЗ-Дорстрой» был расторгнут.

Февраль 2022 года: компания «Мост» (группа АФК «Система») выиграла конкурс на корректировку проектной документации.

Июль 2023 года: новый проект получил положительное заключение госэкспертизы. Одно из ключевых изменений — перенос одной из опор моста в воду.

Ноябрь 2023 года: подписано соглашение о выделении субсидии на строительство. Стоимость проекта к этому моменту значительно выросла до 586–611 млн рублей.

Март 2024 года: компания «Спецмост» стала победителем конкурса на строительство.

Июль 2024 года: стройка возобновилась. Задержка была вызвана нерестом рыбы и просьбами отельеров не проводить шумные работы в пик туристического сезона.

Осень 2025 года: установлен 20-метровый пилон — противовес для разводного механизма.

Апрель 2026 года: официальное открытие Философского моста.

Строители признаются: проект оказался сложнее, чем казалось изначально, из-за специфики грунтов и необходимости вписать конструкцию в существующую архитектурную среду, не нарушая при этом логистику водного транспорта.

Мост получился лаконичным и функциональным. Здесь предусмотрели удобные спуски и качественное освещение. Мост будет разводным: периодически его будут поднимать для прохода судов.