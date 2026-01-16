В Калининграде снова перенесли сроки открытия Философского моста, новую дату приурочили к большому празднику

ВКонтакте

В Калининграде снова сдвинули сроки ввода в эксплуатацию Философского моста, соединяющего остров Канта с улицей Виктора Гюго. Об этом сообщил руководитель заказчика — благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков.

По его словам, задержка связана с обустройством входных групп. «Чуть-чуть затянулись работы: ступеньки, подливка бетона, какие-то специфические вещи. Параллельно мы готовим документы для сдачи объекта. Вчера провели совещание с главой администрации Еленой Дятловой, сформировали дорожную карту. До 1 апреля мост будет введён в эксплуатацию», — сообщил Буштаков.

Он уточнил, что торжественное открытие планируют приурочить к 9 апреля, когда Калининград отмечает одну из главных дат своей истории — День взятия Кёнигсберга. Это событие станет частью юбилейных мероприятий, приуроченных к 80-летию области. «Хочется, чтобы открытие получилось красивым», — добавил Буштаков.

Он подчеркнул, что проект реализуется строго в рамках сметы и дополнительных финансовых вливаний не потребуется. «Всё выплачено — за строительство, строительный контроль. Перерасходов не будет», — заверил руководитель фонда.