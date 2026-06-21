Нежнейшее мясо, овощи и магия приправ: как правильно приготовить грузинское харчо на говядине

Ингредиенты

говядина (грудинка на кости) — 500 г; круглозёрный рис — 100 г репчатый лук — 2 шт; ткемали (соус из алычи) — 3–4 ст. л; грецкие орехи — 50 г; чеснок — 3–4 зубчика; томатная паста —1 ст. л; хмели-сунели — 2 ч. л; свежая кинза — 1 пучок; соль, острый перец, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление

Залить мясо тремя литрами холодной воды, довести до кипения и снять пену, убавить огонь до минимума и варить ещё около два часа. В конце добавить соль и лавровый лист. Отделить говядину от кости, нарезать на кусочки и вернуть в бульон.

Всыпать промытый рис и подождать 10–15 минут. Лук обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту, ткемали, хмели-сунели и мелкорубленные грецкие орехи. Переложить зажарку в суп и варить ещё 10 минут.

Положить продавленный через пресс чеснок, острый перец и кинзу. Выключить плиту, накрыть крышкой и дайте супу настояться в течение получаса.