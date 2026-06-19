Все виды овощей в одной тарелке: делимся пошаговым рецептом итальянского супа минестроне

Минестроне — это густое овощное блюдо родом из Италии, название которого переводится как «большой суп». Некоторые источники говорят, что его появлению способствовало расширение и завоевание Рима, так как местный вегетарианский рацион состоял в основном из лука, спаржи, моркови, репы, брокколи и других сезонных овощей. После создания республики кухня пополнилась традициями завоёванных областей, в том числе мясом. Рецепт супа минестроне, история которого начинается с конца XV века, узнал «Клопс».

Ингредиенты

консервированная фасоль — 150 г; морковь — 1 шт; картофель — 2 шт; цветная капуста — 1 качан; болгарский перец — 2 шт; кабачок — 1 шт; помидоры — 2 шт; брокколи — 3–4 соцветия; сельдерей — 1 стебель; репчатый лук — 1 шт; оливковое масло — пара столовых ложек; соль, перец, лавровый лист, сушёная и свежая зелень — по вкусу.

Приготовление

Овощи тщательно промыть и нарезать кубиком. На помидорах сделать пару неглубоких надрезов и окунуть в горячую воду на 10 минут. Это поможет легко снять грубую кожицу, не меняя структуру самого томата.

В кастрюле с разогреть масло, обжарить лук и чеснок до прозрачности. Туда же положить сельдерей и морковь. Затем всыпать кусочки перца и картофеля, а ещё через 10 минут — остальные ингредиенты. Залить овощи кипятком и довести до кипения.

Приправить, убавить огонь до минимума и продолжать варить до мягкости овощей (если нож легко протыкает картофель — можно выключать). Затем выключить плиту и дать супу настояться 30 минут. Готовое блюдо подавать в охлаждённом виде со сметаной и свежей зеленью.