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Все виды овощей в одной тарелке: делимся пошаговым рецептом итальянского супа минестроне

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Все виды овощей в одной тарелке: делимся пошаговым рецептом итальянского супа минестроне - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Минестроне — это густое овощное блюдо родом из Италии, название которого переводится как «большой суп». Некоторые источники говорят, что его появлению способствовало расширение и завоевание Рима, так как местный вегетарианский рацион состоял в основном из лука, спаржи, моркови, репы, брокколи и других сезонных овощей. После создания республики кухня пополнилась традициями завоёванных областей, в том числе мясом. Рецепт супа минестроне, история которого начинается с конца XV века, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. консервированная фасоль — 150 г;
  2. морковь — 1 шт;
  3. картофель — 2 шт;
  4. цветная капуста — 1 качан;
  5. болгарский перец — 2 шт; 
  6. кабачок — 1 шт;
  7. помидоры — 2 шт;
  8. брокколи — 3–4 соцветия;
  9. сельдерей — 1 стебель;
  10. репчатый лук — 1 шт;
  11. оливковое масло — пара столовых ложек;
  12. соль, перец, лавровый лист, сушёная и свежая зелень — по вкусу. 

Приготовление 

Овощи тщательно промыть и нарезать кубиком. На помидорах сделать пару неглубоких надрезов и окунуть в горячую воду на 10 минут. Это поможет легко снять грубую кожицу, не меняя структуру самого томата. 

В кастрюле с разогреть масло, обжарить лук и чеснок до прозрачности. Туда же положить сельдерей и морковь. Затем всыпать кусочки перца и картофеля, а ещё через 10 минут — остальные ингредиенты. Залить овощи кипятком и довести до кипения. 

Приправить, убавить огонь до минимума и продолжать варить до мягкости овощей (если нож легко протыкает картофель — можно выключать). Затем выключить плиту и дать супу настояться 30 минут. Готовое блюдо подавать в охлаждённом виде со сметаной и свежей зеленью. 

Ещё одно лёгкое блюдо, которое спасёт в жаркую погоду, — салат из огурцов и творога
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