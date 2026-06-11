Все вкусы, текстуры и витамины в одной тарелке: как собрать дома боул с креветками ресторанного уровня

Ингредиенты

киноа — 100 г; креветки (варёно-мороженые) — 250 г; салат айсберг — 150 г; авокадо — 1 шт; куриное яйцо — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; помидоры черри — 100 г; редис — 100 г; лимон — 1 шт; оливковое масло — 3 ст. л; соль, перец, кунжут — по вкусу.

Приготовление

Отварить киноа по инструкции на упаковке, посолить и перемешать с оливковым маслом. Креветки подержать в кипятке 1–2 минуты, обдать ледяной водой и очистить от панциря. Важно удалить ос спинки тонкую чёрную нитку пищевода — она не только горчит, но и скрипит на зубах. Подготовленные креветки обжарить с маслом и чесноком до золотистой корочки.

В маленькой кастрюле вскипятить небольшое количество воды, посолить и закрутить ложкой водоворот. В образовавшуюся воронку разбить куриное яйцо. Постоянно помешивая, собрать белок воедино, чтобы получился мешочек. Спустя 2–3 минуты достать яйцо и обдать холодной водой.

На дно глубокой миски утрамбовать киноа. Сверху разложить по зонам креветки, листья салата, половинки редиса и помидоров черри, а также тонкие слайсы авокадо (предварительно сбрызнуть его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела). Сверху выложить яйцо-пашот, сделав небольшой надрез, чтобы жидкий желток аппетитно стекал на остальные ингредиенты, полить оливковым маслом и посыпать кунжутом.