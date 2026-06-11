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Все вкусы, текстуры и витамины в одной тарелке: как собрать дома боул с креветками ресторанного уровня

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Все вкусы, текстуры и витамины в одной тарелке: как собрать дома боул с креветками ресторанного уровня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Боул — это настоящее спасение для тех, кто следит за фигурой, но не готов идти на компромиссы в еде. В одной глубокой чаше гармонично сочетаются нежные креветки, хрустящие свежие овощи и питательная база из киноа. Такое комбо не только надолго насыщает и заряжает витаминами, но и выглядит как шедевр ресторанного уровня. Пошаговым рецептом этого простого блюда с «Клопс» поделились читатели.

Ингредиенты

  1. киноа — 100 г;
  2. креветки (варёно-мороженые) — 250 г;
  3. салат айсберг — 150 г;
  4. авокадо — 1 шт; 
  5. куриное яйцо — 1 шт;
  6. чеснок — 2 зубчика;
  7. помидоры черри — 100 г;
  8. редис — 100 г;
  9. лимон — 1 шт;
  10. оливковое масло — 3 ст. л;
  11. соль, перец, кунжут — по вкусу. 

Приготовление

Отварить киноа по инструкции на упаковке, посолить и перемешать с оливковым маслом. Креветки подержать в кипятке 1–2 минуты, обдать ледяной водой и очистить от панциря. Важно удалить ос спинки тонкую чёрную нитку пищевода — она не только горчит, но и скрипит на зубах. Подготовленные креветки обжарить с маслом и чесноком до золотистой корочки. 

В маленькой кастрюле вскипятить небольшое количество воды, посолить и закрутить ложкой водоворот. В образовавшуюся воронку разбить куриное яйцо. Постоянно помешивая, собрать белок воедино, чтобы получился мешочек. Спустя 2–3 минуты достать яйцо и обдать холодной водой. 

На дно глубокой миски утрамбовать киноа. Сверху разложить по зонам креветки, листья салата, половинки редиса и помидоров черри, а также тонкие слайсы авокадо (предварительно сбрызнуть его лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела). Сверху выложить яйцо-пашот, сделав небольшой надрез, чтобы жидкий желток аппетитно стекал на остальные ингредиенты, полить оливковым маслом и посыпать кунжутом. 

Для любителей питательных блюд из овощей «Клопс» также нашёл рецепты рататуя и идеального вегетарианского рагу

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