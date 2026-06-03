«Проводили беседы»: калининградские полицейские год регулярно проверяли 15-летнюю живодёрку, убившую двух котов

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Убившую котёнка 15-летнюю жительницу Калининграда поставили на профилактический учёт ещё в прошлом году, после того как она расправилась с соседской кошкой. Об этом «Клопс» сообщили в УМВД по Калининградской области.

В мае 2025-го инспектор ПДН ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда проводил проверку после сообщения об убийстве животного на улице Пролетарской. Проверялась также информация о том, что девочка, проникнув через балкон к соседям, похитила у них деньги: это не подтвердилось.

После проверки подростка поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении её матери составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Подростка не привлекли по уголовной статье, поскольку школьница не достигла 16-летнего возраста, с которого наступает такая ответственность. После выписки из медучреждения девочку поставили на профилактический учёт в ПДН. Кроме того, она наблюдалась у медиков.

«На протяжении всего года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних на регулярной основе проверяли подопечную по месту жительства, проводили профилактические беседы с несовершеннолетней и контролировали исполнение матерью рекомендаций медицинских работников», — сообщили в УМВД.

В полиции добавили, что за последний год жалоб на противоправное поведение подростка не поступало. У правоохранителей не было сведений о других противоправных действиях, которые могла совершить девочка.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным 28 мая 2026 года. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей и изучают материалы, имеющие значение для принятия процессуального решения. После получения необходимых документов, в том числе результатов медицинского обследования, будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства.

Редакция «Клопс» обратилась в прокуратуру региона с просьбой прокомментировать ситуацию.