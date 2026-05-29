В Калининграде 15-летняя девочка прислала соседям видео убийства котёнка и повесила на их дверь пакет с его трупом

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В Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. Об этом «Клопс» рассказала шокированная хозяйка квартиры Яна (имя изменено).

По её словам, в четверг, 28 мая, 15-летняя соседка Катя (имя изменено) отправила её мужу несколько фотографий и видео.

«Сначала он получил видео просто с котёнком в какой-то квартире, где она его держит. Следующее огромное видео на целый гигабайт, на котором она убивает несчастное животное. Я сама его не видела, муж не дал мне смотреть этот ужас. А потом прислала фото пакета, который висит на ручке нашей двери. И в нём мы обнаружили этого мёртвого котёнка», — с ужасом рассказывает Яна.

Супруг женщины позвонил матери подростка и вызвал полицию. По словам Яны, мать Кати была шокирована случившимся. Сотрудники ПДН, пообщавшись с мужем Яны, ушли опрашивать саму школьницу и её маму. Вскоре после этого за девочкой приехала психиатрическая бригада — ребёнка увезли в медицинское учреждение.

Калининградка добавляет, что школьница выглядит непримечательно — обычный подросток. Как сказала семье сотрудница полиции, у девочки «бегают глаза».

В УМВД по Калининградской области «Клопс» подтвердили, что такой инцидент был. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение. В ведомстве добавили, что девочка помещена в специализированное лечебное учреждение.