12:33

В Калининграде 15-летняя девочка прислала соседям видео убийства котёнка и повесила на их дверь пакет с его трупом

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В Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. Об этом «Клопс» рассказала шокированная хозяйка квартиры Яна (имя изменено). 

По её словам, в четверг, 28 мая, 15-летняя соседка Катя (имя изменено) отправила её мужу несколько фотографий и видео. 

«Сначала он получил видео просто с котёнком в какой-то квартире, где она его держит. Следующее огромное видео на целый гигабайт, на котором она убивает несчастное животное. Я сама его не видела, муж не дал мне смотреть этот ужас. А потом прислала фото пакета, который висит на ручке нашей двери. И в нём мы обнаружили этого мёртвого котёнка», — с ужасом рассказывает Яна. 

Супруг женщины позвонил матери подростка и вызвал полицию. По словам Яны, мать Кати была шокирована случившимся. Сотрудники ПДН, пообщавшись с мужем Яны, ушли опрашивать саму школьницу и её маму. Вскоре после этого за девочкой приехала психиатрическая бригада — ребёнка увезли в медицинское учреждение. 

Калининградка добавляет, что школьница выглядит непримечательно — обычный подросток. Как сказала семье сотрудница полиции, у девочки «бегают глаза».

В УМВД по Калининградской области «Клопс» подтвердили, что такой инцидент был. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение. В ведомстве добавили, что девочка помещена в специализированное лечебное учреждение.

Подарочный пакет с убитым животным | Фото: предоставила Яна
Подарочный пакет с убитым животным. Фото: предоставила Яна

Это не первый случай жестокого убийства. В мае прошлого года школьница, которой тогда было 14 лет, залезла через балкон в квартиру Яны и её мужа и расправилась с их домашней кошкой. 

«Тогда для нас это было шоком. За это время мы никак с ней не взаимодействовали, я её даже не видела. Периодически она стучала нам в стену — это могло беспрерывно продолжаться несколько часов. Она наклеивала на нашу дверь какие-то бумажки, фантики от конфет. Мы сказали её матери: та уверяла, что это делает не Катя. До тех пор, пока она не сняла видео сам процесс и не отправила запись моему мужу. После этого, как я поняла, мать не выпускала её из дома. А 28 мая, в день убийства котёнка, девочка, как поясняли ПДН, была на даче у бабушки и дедушки. Вот, видимо, там она и поймала этого котёнка, и привезла его убитым», — рассказывает Яна.

Супруг Яны рассказал, что после случая с убийством их кошки мать Кати оштрафовали на 500 рублей. В марте 2026 года суд частично удовлетворил гражданский иск семьи к родителям подростка. Судебный акт они ещё не видели и, вероятно, через судебных приставов будут решать, как взыскивать с ответчиков компенсацию морального и материального вреда.

Калининградские зоозащитники требуют наказать подростка и принять меры к его родителям. Для этого предлагается писать жалобы в полицию и прокуратуру. 

Редакция «Клопс» просит УМВД по Калининградской области сообщить, какие были приняты процессуальные решения в связи с убийствами животных, совершёнными девочкой за год.  

7 мая 2025 года на улице Пролетарской 14-летняя школьница проникла к соседям через смежный балкон, задушила их кошку и отправила хозяевам видео. «Клопс» подробно рассказывал об этой ужасающей истории. Мать девочки уверяла, что её дочь любит животных и подкармливает их, а кота убила в состоянии аффекта, потому что соседи слишком громко слушали музыку. Девочка и дальше продолжала изводить Яну и её супруга, а адвокат семьи пытался добиться возбуждения уголовного дела.  

Тема:
Убийства кошек девочкой-подростком из Калининграда
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