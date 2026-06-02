Зоозащитники призвали обращаться во все инстанции, чтобы наказать убившую котёнка и кошку 15-летнюю калининградку

Калининградские зоозащитники призывают писать жалобы на 15-летнюю калининградку, которая в мае прошлого года убила кошку соседей, а на днях расправилась с котёнком и сняла это на видео. Образец заявлений в полицию, СК, прокуратуру разместила во «ВКонтакте» руководитель приюта «Дом для одиноких кошек» Анна Брылевская.
- Волонтёр пишет, что возмущена ситуацией и бездействием правоохранительных органов. Её позицию разделяют тысячи людей, прочитавших в СМИ и соцсетях об убийствах животных.
«Люди просто в шоке от этой ситуации и от того, что девочка остаётся безнаказанной. Человек с садистскими наклонностями ходит среди обычных людей — может, нападёт на ребёнка, а может, снова убьёт животное. Она разделалась с животными особо жестоким способом, оба преступления совершены с особой циничностью, демонстративно, с целью причинить нравственные страдания максимально широкой группе лиц», — перечисляет юридические понятия Брылевская.
Остановить живодёрство
Глава приюта рекомендует также отправлять заявления в горсовет и главе администрации Калининграда, губернатору, депутатам своего округа, в приёмные партий, общественникам и политикам, которые могут повлиять на ситуацию и взять исполнение под свой контроль.
«Только массовые заявления неравнодушных граждан помогут, наконец, осветить данную проблему, принять справедливое процессуальное решение, остановить живодёрство», — говорит зоозащитник.
Анна считает, что на проблему нужно обратить внимание органов, полномочных её решить. Если подростка невозможно привлечь по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), нужно найти другой способ остановить его.
«Если у неё психические отклонения, то она может быть опасна для общества, особенно для незащищённых категорий. Я полагаю, что мать родительские обязанности в полной мере не выполняет, ситуацию не контролирует, наличие проблемы отрицает. Девушка свободно передвигается по городу — рядом малолетние, детские сады, детские площадки, школы. Необходимо решить вопрос о том, как оградить её от общества, если это необходимо, поместить в профильное медучреждение», — поясняет свою позицию волонтёр.
Год добивался наказания
В начале мая один из районных судов Калининграда взыскал с матери подростка компенсацию материального ущерба и морального вреда в сумме чуть более 54 тысяч рублей. Истцы требовали от ответчиков 400 тысяч.
«Получу полное решение и, конечно, буду его обжаловать», — прокомментировал сосед живодёрки, чью кошку та убила в прошлом году.
Александр (имя изменено) рассказал, что после последнего происшествия юную соседку забрали в психиатрическую больницу. Он разговаривал с матерью девушки: женщина уверяет, что в семье все любят животных.
По словам Александра, он целый год пытался добиться наказания девочки. Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» не возбудили, так как садистке нет 16 лет. Девушку поставили на учёт ПДН.
«А что толку? Пальчиком погрозят? А-та-та сделают? Даже если мать оштрафуют, это смехотворная сумма — и девочка прекрасно понимает, что ей ничего не будет», — поясняет отчаявшийся сосед.
Что говорит адвокат
Адвокат Дмитрий Матяж подтвердил, что уголовная ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет.
«Если лицо не достигло 16 лет, материалы о жестоком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия решает, применить ли к несовершеннолетнему меры воспитательного воздействия или ходатайствовать перед судом о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — пояснил юрист.
Редакция обратилась с информационным запросом в УМВД по Калининградской области и прокуратуру с просьбой пояснить, какие процессуальные решения были вынесены по факту преступлений, совершённых девочкой. Кроме того, «Клопс» просит уточнить, какие меры будут предприняты для наказания юной преступницы и изоляции её от общества до наступления 16-летия.
В Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. В мае 2025 года она же проникла к соседям через смежный балкон, задушила их кошку и отправила хозяевам видео. «Клопс» подробно рассказывал об этой ужасающей истории. Мать девочки уверяла, что её дочь любит животных и подкармливает их, а кота убила в состоянии аффекта, потому что соседи слишком громко слушали музыку. Девочка и дальше продолжала изводить Яну и её супруга, а адвокат семьи пытался добиться возбуждения уголовного дела.