Зоозащитники призвали обращаться во все инстанции, чтобы наказать убившую котёнка и кошку 15-летнюю калининградку

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Калининградские зоозащитники призывают писать жалобы на 15-летнюю калининградку, которая в мае прошлого года убила кошку соседей, а на днях расправилась с котёнком и сняла это на видео. Образец заявлений в полицию, СК, прокуратуру разместила во «ВКонтакте» руководитель приюта «Дом для одиноких кошек» Анна Брылевская.

Волонтёр пишет, что возмущена ситуацией и бездействием правоохранительных органов. Её позицию разделяют тысячи людей, прочитавших в СМИ и соцсетях об убийствах животных.

«Люди просто в шоке от этой ситуации и от того, что девочка остаётся безнаказанной. Человек с садистскими наклонностями ходит среди обычных людей — может, нападёт на ребёнка, а может, снова убьёт животное. Она разделалась с животными особо жестоким способом, оба преступления совершены с особой циничностью, демонстративно, с целью причинить нравственные страдания максимально широкой группе лиц», — перечисляет юридические понятия Брылевская.

Остановить живодёрство

Глава приюта рекомендует также отправлять заявления в горсовет и главе администрации Калининграда, губернатору, депутатам своего округа, в приёмные партий, общественникам и политикам, которые могут повлиять на ситуацию и взять исполнение под свой контроль.

«Только массовые заявления неравнодушных граждан помогут, наконец, осветить данную проблему, принять справедливое процессуальное решение, остановить живодёрство», — говорит зоозащитник.

Анна считает, что на проблему нужно обратить внимание органов, полномочных её решить. Если подростка невозможно привлечь по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), нужно найти другой способ остановить его.

«Если у неё психические отклонения, то она может быть опасна для общества, особенно для незащищённых категорий. Я полагаю, что мать родительские обязанности в полной мере не выполняет, ситуацию не контролирует, наличие проблемы отрицает. Девушка свободно передвигается по городу — рядом малолетние, детские сады, детские площадки, школы. Необходимо решить вопрос о том, как оградить её от общества, если это необходимо, поместить в профильное медучреждение», — поясняет свою позицию волонтёр.