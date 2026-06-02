16:29

Зоозащитники призвали обращаться во все инстанции, чтобы наказать убившую котёнка и кошку 15-летнюю калининградку

  1. Происшествия
Автор:

  • Калининградские зоозащитники призывают писать жалобы на 15-летнюю калининградку, которая в мае прошлого года убила кошку соседей, а на днях расправилась с котёнком и сняла это на видео. Образец заявлений в полицию, СК, прокуратуру разместила во «ВКонтакте» руководитель приюта «Дом для одиноких кошек» Анна Брылевская. 

  • Волонтёр пишет, что возмущена ситуацией и бездействием правоохранительных органов. Её позицию разделяют тысячи людей, прочитавших в СМИ и соцсетях об убийствах животных. 

«Люди просто в шоке от этой ситуации и от того, что девочка остаётся безнаказанной. Человек с садистскими наклонностями ходит среди обычных людей — может, нападёт на ребёнка, а может, снова убьёт животное. Она разделалась с животными особо жестоким способом, оба преступления совершены с особой циничностью, демонстративно, с целью причинить нравственные страдания максимально широкой группе лиц», — перечисляет юридические понятия Брылевская. 

Остановить живодёрство

Глава приюта рекомендует также отправлять заявления в горсовет и главе администрации Калининграда, губернатору, депутатам своего округа, в приёмные партий, общественникам и политикам, которые могут повлиять на ситуацию и взять исполнение под свой контроль.

«Только массовые заявления неравнодушных граждан помогут, наконец, осветить данную проблему, принять справедливое процессуальное решение, остановить живодёрство», — говорит зоозащитник.

Анна считает, что на проблему нужно обратить внимание органов, полномочных её решить. Если подростка невозможно привлечь по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), нужно найти другой способ остановить его.

«Если у неё психические отклонения, то она может быть опасна для общества, особенно для незащищённых категорий. Я полагаю, что мать родительские обязанности в полной мере не выполняет, ситуацию не контролирует, наличие проблемы отрицает. Девушка свободно передвигается по городу — рядом малолетние, детские сады, детские площадки, школы. Необходимо решить вопрос о том, как оградить её от общества, если это необходимо, поместить в профильное медучреждение», — поясняет свою позицию волонтёр.

Зоозащитники призвали обращаться во все инстанции, чтобы наказать убившую котёнка и кошку 15-летнюю калининградку - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Год добивался наказания

В начале мая один из районных судов Калининграда взыскал с матери подростка компенсацию материального ущерба и морального вреда в сумме чуть более 54 тысяч рублей. Истцы требовали от ответчиков 400 тысяч. 

«Получу полное решение и, конечно, буду его обжаловать», — прокомментировал сосед живодёрки, чью кошку та убила в прошлом году. 

Александр (имя изменено) рассказал, что после последнего происшествия юную соседку забрали в психиатрическую больницу. Он разговаривал с матерью девушки: женщина уверяет, что в семье все любят животных. 

По словам Александра, он целый год пытался добиться наказания девочки. Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» не возбудили, так как садистке нет 16 лет. Девушку поставили на учёт ПДН. 

«А что толку? Пальчиком погрозят? А-та-та сделают? Даже если мать оштрафуют, это смехотворная сумма — и девочка прекрасно понимает, что ей ничего не будет», — поясняет отчаявшийся сосед. 

Что говорит адвокат

Адвокат Дмитрий Матяж подтвердил, что уголовная ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет.

«Если лицо не достигло 16 лет, материалы о жестоком обращении с животными направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия решает, применить ли к несовершеннолетнему меры воспитательного воздействия или ходатайствовать перед судом о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — пояснил юрист.

Редакция обратилась с информационным запросом в УМВД по Калининградской области и прокуратуру с просьбой пояснить, какие процессуальные решения были вынесены по факту преступлений, совершённых девочкой. Кроме того, «Клопс» просит уточнить, какие меры будут предприняты для наказания юной преступницы и изоляции её от общества до наступления 16-летия.

В Калининграде девочка-подросток убила котёнка, а его труп положила в пакет и повесила на ручку двери соседей. В мае 2025 года она же проникла к соседям через смежный балкон, задушила их кошку и отправила хозяевам видео. «Клопс» подробно рассказывал об этой ужасающей истории. Мать девочки уверяла, что её дочь любит животных и подкармливает их, а кота убила в состоянии аффекта, потому что соседи слишком громко слушали музыку. Девочка и дальше продолжала изводить Яну и её супруга, а адвокат семьи пытался добиться возбуждения уголовного дела.  

Тема:
Убийства кошек девочкой-подростком из Калининграда
Свежие новости по теме
«Проводили беседы»: калининградские полицейские год регулярно проверяли 15-летнюю живодёрку, убившую двух котов
03 июня 2026
12:56
Зоозащитники призвали обращаться во все инстанции, чтобы наказать убившую котёнка и кошку 15-летнюю калининградку
02 июня 2026
16:29
В Калининграде 15-летняя девочка прислала соседям видео убийства котёнка и повесила на их дверь пакет с его трупом
29 мая 2026
12:33
Калининградцы, чью кошку жестоко убила 14-летняя соседка, устали терпеть её выходки и готовы сменить жильё (видео)
30 июля 2025
17:25
Мать 14-летней девочки, убившей кошку на Пролетарской: Соседи два года изводили мою дочь музыкой
12 мая 2025
14:35
Все новости по теме
3 643
Происшествия Домашние животные Криминал Семья, дети