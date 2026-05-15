В Правдинске кубанский подросток забрал у пенсионерки, попавшейся на несколько уловок аферистов, больше 2,7 млн

В Правдинске 78-летняя местная жительница передала более 2,7 млн рублей подростку, который подрабатывал курьером телефонных мошенников. Об этом «Клопс» рассказали в региональном СКР в пятницу, 15 мая.

По версии следствия, в конце апреля 17-летний житель Краснодара приехал в Калининградскую область, чтобы забирать деньги у пожилых людей. В мае аферисты позвонили пенсионерке из Правдинска, пообещали повышение пенсии и выманили персональные данные. После этого с женщиной стали связываться люди, представлявшиеся правоохранителями.

Лжесиловики заявили, что на её имя оформлена доверенность, по которой якобы финансируется недружественное государство, и предложили «поучаствовать в операции по изобличению мошенников». Пенсионерка поверила и передала подростку больше 2,7 млн рублей. Полученную сумму он перевёл на реквизиты неизвестных, по указанию которых действовал.

Юношу задержали, после допроса ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд отправил молодого человека под стражу. Следователи проверяют возможные дополнительные эпизоды и ищут других участников схемы.