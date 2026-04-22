Отпросилась в туалет: власти прокомментировали гибель восьмиклассницы, выпавшей из окна в гимназии Калининграда

Восьмиклассница, выпавшая из окна калининградской гимназии, незадолго до гибели отпросилась с урока в туалет. Об этом «Клопс» рассказали в министерстве образования области в среду, 22 апреля.

«К сожалению, ученицу не удалось спасти. Медики сделали всё возможное, но девочка была в крайне тяжёлом состоянии. Министерство образования приносит свои соболезнования семье», — отметили в ведомстве.

Сейчас в учебном заведении и с родителями работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства трагедии. Администрации гимназии поручили провести внутреннюю проверку. Семье пообещали оказать необходимую помощь, а со школьниками будет работать психолог.