Реанимировали более получаса: стало известно о состоянии школьницы, выпавшей из окна гимназии в Калининграде (видео)

Школьницу, выпавшую из окна гимназии в Калининграде, более получаса на месте откачивали медики скорой помощи. Об этом «Клопс» сообщили источник в экстренных службах региона и очевидец.

ЧП произошло днём в среду, 22 апреля — школьница выпала с четвёртого этажа. Примерно через 40 минут девочку на скорой повезли в Детскую областную больницу.

Как пояснили в региональном минздраве, в ДОБ ребёнка встречает бригада специалистов. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжёлое.