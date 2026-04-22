Реанимировали более получаса: стало известно о состоянии школьницы, выпавшей из окна гимназии в Калининграде (видео)

Школьницу, выпавшую из окна гимназии в Калининграде, более получаса на месте откачивали медики скорой помощи. Об этом «Клопс» сообщили источник в экстренных службах региона и очевидец.
ЧП произошло днём в среду, 22 апреля — школьница выпала с четвёртого этажа. Примерно через 40 минут девочку на скорой повезли в Детскую областную больницу.
Как пояснили в региональном минздраве, в ДОБ ребёнка встречает бригада специалистов. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжёлое.
Несчастный случай произошёл в одной из гимназий в центре Калининграда 22 апреля около 12:30. Во время уроков восьмиклассница выпала из окна.