Скончалась 14-летняя школьница, выпавшая из окна гимназии в Калининграде

Восьмиклассница, выпавшая из окна гимназии в Калининграде, скончалась в больнице. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

В приёмном покое ДОБ школьницу реанимировала целая бригада специалистов, но все усилия оказались безуспешными. У девочки были множественные травмы, несовместимые с жизнью, в том числе перелом основания черепа и шейного отдела позвоночника.

Как стало известно, лежащую под окнами школы девочку обнаружили ученики. Дети позвали педагогов. Ребёнка занесли в медпункт и вызвали скорую помощь. О случившемся сообщили родителям, они тут же примчались в учебное заведение.

На месте ЧП работает полиция. В региональном УМВД пояснили, что проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства случившегося.