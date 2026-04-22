Скончалась 14-летняя школьница, выпавшая из окна гимназии в Калининграде

Восьмиклассница, выпавшая из окна гимназии в Калининграде, скончалась в больнице. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.
В приёмном покое ДОБ школьницу реанимировала целая бригада специалистов, но все усилия оказались безуспешными. У девочки были множественные травмы, несовместимые с жизнью, в том числе перелом основания черепа и шейного отдела позвоночника.
Как стало известно, лежащую под окнами школы девочку обнаружили ученики. Дети позвали педагогов. Ребёнка занесли в медпункт и вызвали скорую помощь. О случившемся сообщили родителям, они тут же примчались в учебное заведение.
На месте ЧП работает полиция. В региональном УМВД пояснили, что проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Днём 22 апреля в Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна четвёртого этажа гимназии. В тяжёлом состоянии девочку более получаса реанимировали на месте ЧП, а затем на скорой увезли в Детскую областную больницу.