В Калининграде вандалы снова раскурочили забор на детской площадке, где малыш едва не лишился глаза

В Калининграде забор детской игровой площадки ощетинился торчащей проволокой. Об этом «Клопс» рассказала мама ребёнка, который здесь же два года назад едва не лишился глаза.
Татьяна живёт неподалёку и гуляет с младшим сыном на улице Мариупольской во дворе домов №3-9. На днях она увидела, что из ограждения прутья вырваны и торчат в разные стороны.
«Летом 2024 года сыну было четыре года. Он стоял у ворот, побежал ловить мяч и напоролся лицом на эту проволоку. У меня плохое зрение, забор зелёный, вокруг трава и кусты — тогда я даже не увидела эти железки. Хорошо, что не напоролся глазом, но сильно поцарапал лоб», — рассказывает Татьяна.
Тогда на проблему обратила внимание прокуратура. Забор быстро починили. В этом году история повторяется. На этот раз мама вовремя заметила опасность. По её словам, дворовая площадка очень популярна у школьников и малышей, которые живут в ближайших девятиэтажках.
