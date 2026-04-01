В калининградской пятиэтажке во время тушения пожара нашли тела мужчины и женщины

В калининградской пятиэтажке во время пожара погибли мужчина и женщина. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

ЧП произошло ночью 1 апреля, сообщение о пожаре было получено в 3:30. На пятом этаже дома по адресу пер. Карташева, 12, в однокомнатной квартире горели мебель и личные вещи на площади 15 м2. Во время тушения пожара внутри квартиры обнаружили тела мужчины и женщины. Их личности, а также хозяин жилья устанавливаются, на вид погибшим около 65 лет.

На месте ЧП работали 23 спасателя и шесть единиц техники. Сейчас в доме работает дознаватель.