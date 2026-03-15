Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умерла после почти двух лет лечения

Наталья Скисова, получившая тяжёлое ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после почти двух лет лечения. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар пишет ТАСС в воскресенье, 15 марта.

Вчера скончалась ещё одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», — пояснила юристка.

Как рассказала адвокат, 42-летняя женщина лечила посттравматическое стрессовое расстройство и последствия ожогов — у неё были повреждены лицо и дыхательные пути.

Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада».

Теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года
Свежие новости по теме
Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умерла после почти двух лет лечения
15 марта 2026
17:32
Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» призвала вернуть смертную казнь
12 марта 2026
12:03
Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»
12 марта 2026
10:49
В Красноярском крае задержали пенсионера, который оправдывал теракт в «Крокусе»
06 августа 2025
08:44
Суд продлил арест 19 обвиняемым по делу о теракте в Крокусе
04 августа 2025
22:51
