Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом, ссылаясь на решение 2-й Западного окружного военного суда, пишет «Коммерсант» в четверг, 12 марта.

Гособвинение просило назначить пожизненный срок 15 из 19 фигурантов дела. Для ещё трёх требовали по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы, для последнего — 22 года и 10 месяцев. Представители потерпевших, в свою очередь, настаивали на 25 годах колонии для исполнителей теракта. По их мнению, такой срок лишил бы осуждённых права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада». Большинство обвиняемых в пособничестве частично согласились с предъявленным обвинением, пятеро — нет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Вооружённые люди открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, пострадавшими признаны 609, ещё один до сих пор числится пропавшим без вести.

Свежие новости по теме
Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» умерла после почти двух лет лечения
15 марта 2026
17:32
Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» призвала вернуть смертную казнь
12 марта 2026
12:03
Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»
12 марта 2026
10:49
В Красноярском крае задержали пенсионера, который оправдывал теракт в «Крокусе»
06 августа 2025
08:44
Суд продлил арест 19 обвиняемым по делу о теракте в Крокусе
04 августа 2025
22:51
Все новости по теме
