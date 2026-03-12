Суд приговорил к пожизненному четырёх исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом, ссылаясь на решение 2-й Западного окружного военного суда, пишет «Коммерсант» в четверг, 12 марта.

Гособвинение просило назначить пожизненный срок 15 из 19 фигурантов дела. Для ещё трёх требовали по 19 лет и 11 месяцев лишения свободы, для последнего — 22 года и 10 месяцев. Представители потерпевших, в свою очередь, настаивали на 25 годах колонии для исполнителей теракта. По их мнению, такой срок лишил бы осуждённых права ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада». Большинство обвиняемых в пособничестве частично согласились с предъявленным обвинением, пятеро — нет.