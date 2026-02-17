18:48

Познакомился на площадке с мальчиком и зашёл в гости: как нашли 12-летнего школьника, пропавшего на три дня в Калининграде

  1. Происшествия
Автор:

12-летнего Тимура, которого три дня искали горожане, нашла бдительная мама другого мальчика, с которым тот познакомился на площадке. Ребёнок зашёл к ним в гости, и женщина вызвала полицию. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона. 

Вечером 13 февраля Тимур гулял в микрорайоне «Восток» в Крымском проезде. Мальчик познакомился на детской площадке с таким же школьником и тот пригласил нового друга в гости. Мама узнала Тимура, она накормила мальчика и вызвала полицию. 

В пресс-службе УМВД прокомментировали ситуацию с исчезновением и поисками школьника. 

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Ситуация в семье взята на контроль. Обращения о том, что детей там обижают, в полицию не поступали. В 2025 году мальчик убегал из дома трижды. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — сообщили в региональном УМВД. 

В ведомстве добавили, что оснований для составления административного протокола по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию») в отношении матери в данной ситуации не выявлено. Мать сразу заявила о пропаже сына, и сама искала его. 

Установлено, что когда Тимур пропал в последний раз, днём он катался на общественном транспорте, а ночевал в подъездах. От источника, знакомого с ситуацией, редакции стало известно, что в данный момент мальчик находится в психиатрической больнице. Его поместили в лечебное учреждение на 45 суток. 

12-летний мальчик пропал в Московском районе 10 февраля. Он ушёл из школы и исчез. Ребёнка видели на Сельме и в районе ул. Аксакова.

Тема:
Поиски 12-летнего мальчика в Калининграде в феврале 2026 г.
Свежие новости по теме
Познакомился на площадке с мальчиком и зашёл в гости: как нашли 12-летнего школьника, пропавшего на три дня в Калининграде
17 февраля 2026
18:48
12-летний мальчик, которого три дня искали всем Калининградом, нашёлся
13 февраля 2026
21:09
Калининградцев просят проверить видеорегистраторы, на которые мог попасть пропавший 12-летний мальчик (обновлено)
13 февраля 2026
08:51
«Мальчика никто не видел с 11 февраля»: сотни добровольцев подключились к поискам 12-летнего школьника в Калининграде (обновлено)
12 февраля 2026
20:49
12-летний мальчик, которого вторые сутки ищут в Калининграде, может ночевать в подъездах и гулять по всему городу (обновлено)
12 февраля 2026
15:07
Все новости по теме
11 973
Поиск пропавших