«Мальчика никто не видел с 11 февраля»: сотни добровольцев подключились к поискам 12-летнего школьника в Калининграде (обновлено)

В последний раз мальчика видели в автобусе № 7 в среду, 11 февраля. Утром ребёнок доехал до Сельмы и вышел в районе ДС «Янтарный». Дальше его след обрывается.

Сотни добровольцев в Калининграде подключились к поискам пропавшего без вести 12-летнего Тимура. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

«От СК Янтарный он приехал в СНТ «Победа», вышел, потом снова сел на автобус, проехал на нём и опять вернулся к СК Янтарный. Это было около 09:30.

До этого момента Тимур попал на камеру в одном из подъездов на Острове Октябрьском, также на ул. Емельянова. Есть одно свидетельство женщины, которая уверяет, что она его видела 11 февраля в микрорайоне Космодемьянского около 20:10, но мы не можем это проверить — там нет видеокамер», — поясняет Преснякова.

Сейчас волонтёры-поисковики создали чат в Телеграме, куда добавляются добровольцы, изъявляющие желание искать ребёнка и расклеивать объявления по городу. На данный момент в нём состоит более 350 человек.

«Сейчас ребёнка ищут по всему городу — в центре, Чкаловске, Московском районе, везде. Люди расклеивают ориентировки и ищут его, организуют целые дружины, группами и по одному патрулируют улицы. К поискам подключились общественные организации, разумеется, подключены сотрудники полиции и управление розыска...

Нам нужно охватить сейчас весь город, чтобы максимально больше людей узнало о его поисках и позвонили нам. Ребёнок сейчас может быть где угодно, пока нет новых свидетельств, мы не понимаем, в каком районе искать...» — говорит Преснякова.