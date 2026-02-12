15:07

12-летний мальчик, которого вторые сутки ищут в Калининграде, может ночевать в подъездах и гулять по всему городу (обновлено)

В Калининграде вторые сутки ищут 12-летнего мальчика в красной куртке. Ребёнок может ночевать в подъездах и находиться в любом районе города. Об этом «Клопс» рассказали в ПСО «Запад».  

Поиски Тимура не прекращаются. Школьника видели в микрорайоне Космодемьянского, на Острове за стадионом. Но он может гулять по всему Калининграду и, скорее всего, ночует в подъездах.

Добровольцы помогают волонтёрам ПСО «Запад» расклеивать ориентировки. Уже много людей пишет в чате и подключилось к поискам.

Мы просим горожан быть внимательнее, обращать внимание на похожих детей. 

Самое простое, что могут сделать люди, — проверить свои подъезды: пройти от первого до последнего этажа. Тимур может ночевать или греться в высотках с лифтами. И раньше его ловили именно в подъездах, когда он уходил из дома. 

Мальчик может говорить, что он ждёт друга, но не стоит верить.

Нужно попросить его задержаться, вызвать полицию или позвонить волонтёрам. Нашего потеряшку легко узнать — у него приметная куртка», — пояснили в ПСО «Запад». 

По словам поисковиков, мальчик тепло одет. Все верят и надеются, что с Тимуром всё хорошо и скоро он окажется дома. 

Обновлено 13 февраля в 20:52

Найден, жив.

