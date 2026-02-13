ВКонтакте

12-летний мальчик, которого три дня искали всем Калининградом, нашёлся. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры ПСО «Запад» в пятницу, 13 февраля.

Ребёнка обнаружили в микрорайоне «Восток» женщины, которые помогали вести поиск. Подробности уточняются.

Как сообщили «Клопс» в МЧС региона, школьника доставили в отдел полиции, медицинская помощь ему не требуется.

Поисково-спасательный отряд «Запад» выражает огромную благодарность всем жителям Калининграда и области, которые принимали участие в поиске ребёнка.

«Огромная благодарность всем, кто не спал сутками, расклеивал ориентировки, патрулировал улицы, осматривал подъезды и торговые центры. Спасибо за чуткость, неравнодушие, готовность прийти на помощь. Благодаря вам мальчик найден живым. Низкий вам всем поклон за ваши большие сердца, за ваши труды. Пусть в жизни будет поменьше поводов для тревог и страхов», — сказали волонтёры.