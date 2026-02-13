21:09

12-летний мальчик, которого три дня искали всем Калининградом, нашёлся

  1. Калининград
Авторы: ,

12-летний мальчик, которого три дня искали всем Калининградом, нашёлся. Об этом «Клопс» сообщили волонтёры ПСО «Запад» в пятницу, 13 февраля.

Ребёнка обнаружили в микрорайоне «Восток» женщины, которые помогали вести поиск. Подробности уточняются.

Как сообщили «Клопс» в МЧС региона, школьника доставили в отдел полиции, медицинская помощь ему не требуется.

Поисково-спасательный отряд «Запад» выражает огромную благодарность всем жителям Калининграда и области, которые принимали участие в поиске ребёнка. 

«Огромная благодарность всем, кто не спал сутками, расклеивал ориентировки, патрулировал улицы, осматривал подъезды и торговые центры. Спасибо за чуткость, неравнодушие, готовность прийти на помощь. Благодаря вам мальчик найден живым. Низкий вам всем поклон за ваши большие сердца, за ваши труды. Пусть в жизни будет поменьше поводов для тревог и страхов», — сказали волонтёры.

Школьник ушёл из школы на ул. Подполковника Емельянова утром 10 февраля, после этого его видели в разных районах города.

Тема:
Поиски 12-летнего мальчика в Калининграде в феврале 2026 г.
Свежие новости по теме
Познакомился на площадке с мальчиком и зашёл в гости: как нашли 12-летнего школьника, пропавшего на три дня в Калининграде
17 февраля 2026
18:48
12-летний мальчик, которого три дня искали всем Калининградом, нашёлся
13 февраля 2026
21:09
Калининградцев просят проверить видеорегистраторы, на которые мог попасть пропавший 12-летний мальчик (обновлено)
13 февраля 2026
08:51
«Мальчика никто не видел с 11 февраля»: сотни добровольцев подключились к поискам 12-летнего школьника в Калининграде (обновлено)
12 февраля 2026
20:49
12-летний мальчик, которого вторые сутки ищут в Калининграде, может ночевать в подъездах и гулять по всему городу (обновлено)
12 февраля 2026
15:07
Все новости по теме
13 580
Поиск пропавших