Убийцы калининградского антиквара получили 45 лет на двоих

В Калининграде суд вынес приговоры Михаилу Каспарову и Василию Мелещенко обвиняемым в убийстве антиквара. За это и другие преступления подельники получили в общей сложности 45 лет лишения свободы, сообщает региональный СК в понедельник, 9 февраля.

Следователи установили, что в ночь на 3 января 2024 года в подсудимые проникли в квартиру знакомого коллекционера под предлогом покупки старинных вещей. Мужчины напали на жертву и задушили хозяина шарфом. Из квартиры соучастники похитили деньги, коллекционные монеты, икону XIX века, имеющую особую культурную ценность и другие предметы антиквариата. Сумма похищенного составила 798 тыс. рублей.

После этого каждый из преступного тандема пошёл на преступление ещё раз. 15 января 2024 года Каспаров поспорил со своей знакомой и избил её до смерти. Мелещенко 1 апреля 2024 года вместе с другими злоумышленниками напал на свою соседку и похитил у женщины вещи на 35 тыс. рублей.

Суд назначил Каспарову наказание в виде 24 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Мелещенко получил 21 год колонии строгого режима. Помимо этого, в пользу сожительницы, дочери и внуков коллекционера подсудимые должны выплатить 3,8 млн рублей морального вреда и возместить имущественный ущерб на 512 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.