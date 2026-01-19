Закончили работу — сдали 20 тысяч рублей: СК раскрыл масштаб поборов на таможенном посту в Чернышевском

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Следственный комитет раскрыл новые детали коррупционного дела на посту МАПП «Чернышевское». Как сообщил руководитель регионального управления СК РФ Дмитрий Канонеров, в системе поборов были задействованы около 30 сотрудников таможни. Его слова приводит ТАСС.

Следствие считает, что с марта 2022 года по октябрь 2023-го начальник поста ежедневно получал от подчинённых «таксу» — в среднем 20 тысяч рублей за смену, при этом сумма могла варьироваться. Сбор денег организовывали внутри коллектива: ответственный передавал средства посреднику, а тот — руководителю. В месяц доходило до 600–620 тысяч рублей, а общий ущерб превысил 11,5 млн рублей.

«Преступный посыл начальника поста был таков: кто не сдаёт деньги, у того будут проблемы по службе. Например, перевод на пятидневку, что потребовало бы от сотрудника ежедневных поездок в Чернышевское. Начальник поста мог отправить документы с тем, чтобы сотруднику не продлили контракт», — отметил Канонеров.