Умер актёр, сыгравший в «Шерлоке», «Пуаро» и «Чисто английском убийстве»

Британский актёр Дэвид Бёрк скончался за две недели до своего 92-летия. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Артист получил образование в Королевской академии драматического искусства. Бёрк одинаково успешно играл и на театральных подмостках, и в кино. Он снялся практически во всех самых известных детективных сериалах, снятых за последние полвека на туманном Альбионе.

Известность актёры принесла роль Доктора Ватсона в сериале «Приключения Шерлока Холмса»12+, затем были такие фильмы, как «Чисто английское убийство»12+, «Пуаро»12+. В картине «Рэйли: Король шпионов»12+ Бёрк сыграл Иосифа Сталина.