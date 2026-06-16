Рекламодатели в России стали активнее вкладываться в Телеграм — СМИ

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В мае российские компании увеличили расходы на продвижение в Телеграме, несмотря на ограничения вокруг площадки и неопределённость с будущими правилами. Об этом, ссылаясь на данные МТС AdTech и участников рынка, пишет «Коммерсант» во вторник, 16 июня.

По данным компании, рекламные бюджеты в Телеграме в мае выросли на 11% к апрелю. Стоимость тысячи показов увеличилась всего на 4%, кликабельность объявлений поднялась на 22%, а вот цена за клик снизилась на 10%.

Больше всего по охватам прибавили каналы в категории FMCG (от англ. Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса): просмотры там увеличились в 2,2 раза, а бюджеты — на 88%. В сегменте СМИ аудитория стала больше на 40%, почти повторив динамику вложений. Участники рынка говорят, что после апрельской паузы банки, ритейлеры и девелоперы начали возвращать прежние объёмы размещений.

Гендиректор NMi Digital Анна Планина считает, что рекламодатели пытаются «запрыгнуть в последний вагон», пока рынок ждёт окончательных правил для Телеграма. В Telega.in, наоборот, полагают, что мессенджер остаётся одной из ключевых площадок по объёму и стоимости размещений: средний чек с февраля по май снизился только на 5%, поэтому инвентарь не обесценивается.

Параллельно растёт интерес к национальному мессенджеру Макс. По оценке Telega.in, с февраля по май оборот рекламных размещений там увеличился более чем в 6,2 раза, число заказов — в 4,5 раза, а средний чек — на 40%. Гендиректор D-Agency Игорь Демидов отмечает, что Телеграм всё ещё выигрывает за счёт качества аудитории и доверия к контенту, тогда как его российский конкурент пока набирает пользователей и скачивания приложения.