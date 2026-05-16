В Чехии раскрыли похищение мощей святой Здиславы: подозреваемый задержан

В Чехии полиция за два дня раскрыла похищение мощей святой Здиславы из базилики в городе Яблонне‑в‑Подъештеди. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

Подозреваемому предъявили обвинения в краже, хулиганстве и порче имущества. Мужчина заявил, что выступал против публичного выставления реликвий в храме и хотел «похоронить их по христианскому обычаю». Его психическое состояние проверят судебно‑медицинские эксперты. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Мощи были похищены во вторник, всего за 15 минут до начала вечернего богослужения. После реставрации реликвии вернут на прежнее место, при этом охрану базилики усилят.