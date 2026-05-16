Российским компаниям предложили строить контейнерные суда на китайских верфях

Российским компаниям предложили рассмотреть возможность строительства контейнерных судов на верфях Китая. Об этом сообщили в пресс‑службе вице‑премьера и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, пишет ТАСС в субботу, 16 мая.

Как уточняется в сообщении по итогам делового совета Дальнего Востока России и северо‑востока КНР, проект может быть реализован с привлечением финансирования российских и китайских институтов развития. Предложение направлено на расширение сотрудничества в судостроительной сфере и развитие транспортной инфраструктуры.

