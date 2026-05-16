Националисты вышли на крупнейшую акцию в Лондоне: полиция задержала 11 человек

Скотленд‑Ярд сообщил о 11 задержанных на фоне масштабной акции националистов в Лондоне. По данным полиции, аресты произошли к 13:00 (15:00 мск) и были связаны с различными правонарушениями. Об этом пишет РИА Новости.

Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу, 16 мая, выступая против политики премьер‑министра Кира Стармера. Участники акции прошли маршем до Даунинг‑стрит, где расположен офис главы правительства, и скандировали лозунги о несогласии с миграционным курсом кабинета и ограничениями свободы слова. Затем протест переместился к зданию парламента.

Организатор марша, правый антиисламский активист Томми Робинсон, накануне призвал британцев игнорировать «запугивание властей». На Даунинг‑стрит заявили, что полиция проведёт крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению порядка с участием тысяч силовиков, вертолётов, дронов и бронетехники.

Стармер предупредил, что любые попытки разжечь ненависть будут «встречены всей силой закона». В то же время в другой части Лондона прошёл небольшой контрпротест левых и исламских активистов, выступающих против ограничения миграции и за приём беженцев.

Напряжённость вокруг правительства Стармера усилилась после майских выборов, на которых лейбористы потерпели серьёзное поражение. Почти сто депутатов призвали премьера уйти в отставку, а несколько министров, включая главу Минздрава Уэса Стритинга, подали в отставку в знак протеста.