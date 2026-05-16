В Японии начали применять роботов‑волков, чтобы отпугивать медведей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Японии участились нападения медведей на людей, и местные жители начали использовать необычный способ защиты — крупных роботов‑волков. Об этом пишет Popular Science.

Механический зверь под названием Monster Wolf изначально создавался для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Робот выглядит устрашающе: у него светящиеся красные глаза, острые клыки и густая искусственная шерсть. Внешний вид «волка‑монстра» способен напугать не только животных, но и некоторых прохожих.

Спрос на роботов вырос на фоне увеличения числа встреч людей с хищниками. По словам специалистов, из‑за урбанизации медведи теряют привычные места обитания и всё чаще выходят в населённые пункты. Особенно уязвимы пожилые люди, которые не всегда успевают заметить приближающегося зверя.

Производители не ожидали, что их разработка окажется столь востребованной. Один робот стоит около 4 тыс. долларов (примерно 292,5 тыс. рублей). Последние модели оснащают аккумуляторами, солнечными панелями и датчиками обнаружения движения.

«Мы делаем их вручную. Сейчас мы не успеваем их производить и просим наших клиентов подождать два‑три месяца», — рассказал один из создателей.