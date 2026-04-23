Зюганов поддержал тезисы Виктории Бони и призвал не допустить повторения революции 1917 года

Геннадий Зюганов поддержал прозвучавшую в ролике Виктории Бони критику и заявил, что российским властям нужно срочно менять курс, чтобы не допустить повторения «того, что случилось в феврале 1917-го». Об этом пишет «Коммерсант».

Лидер КПРФ выразил удивление тем, что в Кремле благожелательно отреагировали на обращение блогера, в котором та, в частности, говорила о блокировках в сети и росте недовольства среди россиян. По словам политика, власти продолжают не замечать инициативы Компартии, хотя его коллеги по фракции давно говорят о тех же проблемах и предлагают конкретные решения: «На стол план положили, и план, и программа — всё есть».

Зюганов отметил, что Виктория Боня, находясь за границей, обратила внимание на проблемы, которые, по его мнению, в России предпочитают не замечать, хотя о них «сто раз говорили в Думе». В качестве примеров депутат привёл массовый убой скота в Новосибирской области и последствия наводнения в Дагестане. Схожие тезисы председатель ЦК КПРФ озвучил и днём ранее с трибуны Госдумы:

«Февральская революция началась с бунта голодных женщин: бабы ворвались на предприятия и выгнали мужиков [на массовые демонстрации], а эти [власти] отдали приказ стрелять. Но в обществе наступает тогда предел, когда и стрелять бесполезно.

Вы не слышите! Почему даму из Монако услышали?»