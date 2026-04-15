Киев нарушил пасхальное перемирие, что ставит под сомнение возможность долгосрочных договорённостей. Об этом пишет издание InfoBRICS.

В публикации отмечается, что даже краткосрочная пауза в боевых действиях сопровождалась нарушениями. Это, по мнению автора, может свидетельствовать о рисках при более продолжительных соглашениях.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник. В Кремле рассчитывали, что украинская сторона также прекратит боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. После завершения перемирия в Минобороны России сообщили о более чем 6,5 тысячи нарушений со стороны ВСУ.