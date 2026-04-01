«Мы цивилизованная нация»: в Госдуме вновь предложили вернуть пиво на российские стадионы

В Госдуме предложили снова разрешить продажу пива на спортивных стадионах России. Об этом, ссылаясь на депутата нижней палаты парламента, двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по хоккею Вячеслава Фетисова, пишет РИА Новости в среду, 1 апреля.

«Я считаю, что мы цивилизованная нация, отличаемся культурой боления. Не знаю, какие аргументы у Минздрава, когда на стадионах нельзя, а в театрах можно. Я помню, как в детстве ходил на стадионы, там продавали не только пиво. Люди общались, и никаких эксцессов я не помню. Помню, что всё было дружелюбно: люди приезжали после рабочего дня, смотрели футбол, обсуждали игру, никакой агрессии не было.

Культура боления в нашей стране есть. Мы считаемся страной с хорошо развитой физической культурой, традициями, историей. Пиво бы не помешало проведению соревнований», — уверен депутат.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. Исключение делали во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира 2018 года и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.