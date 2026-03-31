Один язык хорошо, а второй с 2027 года: в российских школах вводят новые стандарты

В российских школах с 1 сентября 2027 года планируют сделать обязательным изучение двух иностранных языков. Министерство просвещения подготовило соответствующий приказ, сообщает ТАСС во вторник, 31 марта.

Совет министерства по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования ранее одобрил соответствующий проект.

«Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и (или) углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, родная литература (литература на языке народа Российской Федерации), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура», — говорится в документе.