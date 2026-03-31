Россияне перестают цеплять вирусы: за неделю число заболевших снизилось на 20%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России за неделю почти на 22% снизилось число подхвативших ОРВИ. При этом среди 641 тыс. заболевших преобладает гонконгский вариант вируса гриппа. Ещё у 3,5 тыс. пациентов выявили COVID-19. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает Интерфакс во вторник, 31 марта.

«Отмечается снижение числа заболевших гриппом на 21,9%. По результатам лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также продолжают циркулировать вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В, но их доля не велика», — рассказали в ведомстве.