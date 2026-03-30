Мягкий ребрендинг: известный производитель туалетной бумаги сменил название

Туалетную бумагу Zewa на полках российских магазинов заменит Zemma. О перенаименовании в пресс-службе компании «Эвоком» сообщили ТАСС в понедельник, 30 марта.

Смена торгового знака стал частью трансформации бизнеса после ухода международной компании Essity с российского рынка, новые собственники попытались сделать мягкий переход, чтобы потребители не почувствовали изменений, прежде всего, в качества продукции.

«Для нас принципиально важно было не просто сменить название, а сохранить то, за что потребители ценят Zewa. Продукция Zemma производится на том же оборудовании, с теми же стандартами контроля качества и из того же сырья, что и раньше. Мы не меняли технологию из-за ребрендинга — качество, к которому привыкли наши покупатели, остаётся неизменно высоким», — считает генеральный директор компании Артём Лебедев.

Средства гигиены под новой маркой начнут выпускать уже весной 2026 года и первое время на полках магазинов она будет присутствовать рядом с прежним брендом.