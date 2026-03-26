В России банки будут получать согласие на доступ к данным клиентов не на полвека, а на семь дней — Минцифры

ЦБ предупредил кредитные организации о скором изменении правил работы с инфраструктурой «Цифрового профиля»: срок действия большинства согласий, которые банки получают от клиентов через этот сервис, хотят сократить с 50 лет до семи дней. Об этом «Коммерсант» пишет в четверг, 26 марта.

Новые правила затронут, в частности, согласие на выдачу кредита, оформление банковской карты для его обслуживания, овердрафт и получение отчёта о заёмщике. Для некоторых других операций срок будет больше — например, при открытии счёта цифрового рубля или формировании финансовых предложений согласие сможет действовать полгода.

Прежний срок в 50 лет в Минцифры сочли избыточным. В министерстве заявили, что не раз получали жалобы от граждан, которых не устраивал настолько долгий доступ к их персональным данным.

Позиция чиновников сводится к тому, что человек должен сам контролировать, кто и как долго пользуется его личной информацией. В Минцифры считают, что для большинства разовых операций банкам достаточно семи дней, а для случаев, когда доступ нужен не один раз, оставят шестимесячный срок.