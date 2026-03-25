В польский хаб военной помощи прибыли два неизвестных украинских самолёта

С Украины в Польшу прилетели два неизвестных самолёта, которые включили транспондеры прямо перед пересечением границы. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщает РИА Новости в среду, 25 марта.

По информации агентства, определить тип самолётов и их принадлежность не удалось. После пересечения границы борты направились в аэропорт Ясенка в Жешуве — крупнейший хаб поставок западной техники и вооружения на Украину, через который проходит более 95% всей военной помощи стран НАТО.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что ни один российский регион сейчас не может чувствовать себя в безопасности из-за развития украинских беспилотников и методов их применения.

Эскалация вокруг Украины
В польский хаб военной помощи прибыли два неизвестных украинских самолёта
