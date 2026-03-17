В России на смену гонконгскому идёт свиной грипп. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роспотребнадзор во вторник, 17 марта.

«На 11-й неделе 2026 года зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также увеличиваются доли вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В», — отметили в ведомстве.

В санитарной службе добавили, что в середине марта зарегистрировали 3,8 тыс. случаев заболеваний коронавирусом.