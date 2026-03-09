«Продвижение войск РФ должно побудить Киев пойти на урегулирование»: Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили текущую международную ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента России Юрия Ушакова в понедельник, 9 марта.

По словам Ушакова, разговор лидеров РФ и США носил деловой, конструктивный и откровенный характер и продлился около получаса. Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине. Президент России, в свою очередь, рассказал об успешном продвижении войск РФ в зоне СВО, которое должно побудить Киев пойти на мирное соглашение. Также стороны коснулись поиска компромисса на Ближнем Востоке.