«Продвижение войск РФ должно побудить Киев пойти на урегулирование»: Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили текущую международную ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента России Юрия Ушакова в понедельник, 9 марта.
По словам Ушакова, разговор лидеров РФ и США носил деловой, конструктивный и откровенный характер и продлился около получаса. Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении огня и долгосрочном урегулировании конфликта на Украине. Президент России, в свою очередь, рассказал об успешном продвижении войск РФ в зоне СВО, которое должно побудить Киев пойти на мирное соглашение. Также стороны коснулись поиска компромисса на Ближнем Востоке.
Владимир Путин поздравил Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю избрания Верховным руководителем Ирана.