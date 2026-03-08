Россия вышла на восьмое место в мире по объёму экономики в долларах — социологи

По итогам прошлого года российская экономика поднялась на восьмую строчку в мире по размеру ВВП в долларовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 марта.

Согласно первой оценке социологов, объём внутреннего валового продукта России достиг 213,5 трлн рублей. В пересчёте на американскую валюту это составляет 2,556 трлн долларов. Такой результат позволил стране обойти Италию с показателем 2,553 трлн долларов и Канаду, чья экономика оценивается в 2,35 трлн.

Первое место в рейтинге сохраняют США с ВВП на уровне 30,8 трлн долларов. На второй строчке находится Китай с 19,8 трлн, на третьей — Германия, чья экономика достигла 5,05 трлн долларов. Япония осталась четвёртой с показателем 4,4 трлн долларов, а Индия, по предварительной оценке, заняла пятое место с 3,9 трлн.

Шестую позицию заняла Великобритания, где объём экономики по итогам года составил 3,7 трлн долларов. Следом идёт Франция с результатом 3,4 трлн долларов. Россия, таким образом, вошла в первую восьмёрку крупнейших экономик мира по размеру ВВП в долларовом выражении.