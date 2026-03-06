Сосед Калининградской области предложил Америке свою территорию для операции в Иране

Литва готова предоставить свою территорию США для обеспечения логистики возможной операции против Ирана. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, пишет РИА Новости в пятницу, 6 марта.

«Как верный и ответственный союзник, мы бы рассмотрели такую возможность. Вероятно, территория будет предоставлена США в логистических целях, а не в прямых военных, поскольку мы учитываем тот факт, что страна находится далеко от горячих точек», — сказал Науседа.

Президент также выразил надежду, что власти Ирана вернутся к дипломатическому пути урегулирования. Советник Науседы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите ранее заявляла, что Литва готова обсудить вопрос отправки своих военных для участия в операции против Ирана, если соответствующий запрос поступит от США. При этом она подчеркнула, что на данный момент таких обращений не было.