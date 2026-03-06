В Центробанке объяснили, почему нельзя ввести две ключевые ставки

Банк России объяснил, почему в стране невозможно установить две разные ключевые ставки — низкую для бизнеса и более высокую для потребительских кредитов. Попытка ограничить кредитование для одних заёмщиков и одновременно стимулировать его для других не работает с точки зрения экономики. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 6 марта.

«Попытка «перекрыть кран» для одних заемщиков и «открыть» для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике», — подчеркнули в Банке России.

В регуляторе пояснили, что даже если компании будут получать более дешёвые кредиты, эти деньги всё равно попадут в экономику. Бизнес направит средства на зарплаты сотрудникам, оплату сырья, оборудования и услуг поставщиков.

В результате дополнительные деньги начнут увеличивать спрос на товары и услуги.

«Эти дополнительные деньги точно так же, как и потребительские кредиты, будут расширять спрос. Просто путь окажется чуть длиннее, но общий эффект на инфляцию — тот же», — указали в Центробанке.

В ЦБ подчеркнули, что по-настоящему доступные кредиты возможны только при устойчиво низкой инфляции. Именно поэтому денежно-кредитная политика влияет на процентные ставки в экономике в целом.

При этом адресная поддержка отдельных отраслей, по словам регулятора, может предоставляться точечно со стороны правительства, чтобы помогать приоритетным секторам экономики без разгона инфляции.