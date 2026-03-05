ЦБ пригрозил «доской позора» банкам, которые игнорируют жалобы клиентов

ЦБ может начать штрафовать банки, которые затягивают рассмотрение обращений клиентов или отвечают формально. Об этом, ссылаясь на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, пишет ТАСС в четверг, 5 марта.

«Люди жалуются и, к сожалению, эти жалобы растут на затягивание с ответом, на отписки вместо ответов по существу. Бывает, что ответов вовсе нет. И если ситуация с качеством ответов на обращения людей — а это реальная клиентоориентированность банков, о которой все практически заявляют, — да, если это не изменится в лучшую сторону, мы уже не будем ограничиваться рекомендациями», — заявила председатель Банка России.

Набиуллина также добавила, что при повторяющихся нарушениях банки могут получить предписания, в том числе штрафные. Кроме того, регулятор намерен публиковать такую информацию на своём сайте, чтобы «клиенты знали, где, как, к кому относятся».