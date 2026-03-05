В России предложили запретить отключать газ и электричество для отопления даже при наличии долгов

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает отключать за долги газ и электричество, если они используются для отопления жилья. Об этом говорится в документе, подготовленном группой депутатов во главе с зампредом комитета по охране здоровья Алексеем Куринным.

Создатели законопроекта указывают на несовершенство действующих норм: напрямую отключать отопление нельзя, но если квартиры в доме обогреваются газом или электричеством, эти ресурсы за долги могут прекратить подавать. В итоге человек мёрзнет, хотя формально запрет не нарушен. Закрыть эту юридическую лазейку и предлагают депутаты.

Депутаты также предлагают запретить отключение холодной воды и водоотведения в многоквартирных домах даже при неполной оплате коммунальных услуг. Как считают авторы инициативы, это позволит сохранить минимально необходимые санитарно-бытовые условия для жильцов.

Если проект закона одобрят, изменения внесут в постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».