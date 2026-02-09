В Белгороде восстановили подачу тепла после повреждений на энергообъектах

ВКонтакте

В Белгороде восстановили подачу тепла после повреждений объектов энергетики. Об этом губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 9 февраля.

По словам главы региона, тепло удалось вернуть благодаря работе энергетиков и тепловиков, а также дополнительным аварийным бригадам, которые направили в город при поддержке федеральных властей. Прибывшие в Белгород инженеры продолжают восстановительные работы.

«Какой результат? У нас 61 дом пока ещё не подключен к теплу. Работы продолжаются», — заявил Гладков, уточнив, что из-за проблем с отоплением временно не работают три детсада, две школы и одна гимназия.

В остальных образовательных учреждениях, как отмечают власти, занятия возможны — родителей просят уточнять информацию у классных руководителей и заведующих. «Как сказал сегодня один директор школы, что <...> ситуация такая, что в школах даже с той температурой, которая сейчас есть, гораздо комфортнее и температура выше, чем в некоторых квартирах и домах», — добавил губернатор.

Временно закрытые учреждения планируют подключить к теплу в максимально короткие сроки. Пункты обогрева, которые работали ночью и открылись утром, продолжат принимать людей до конца дня, а необходимости в выезде жителей за пределы города сейчас нет, сообщил Гладков.