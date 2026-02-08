Губернатор Белгородской области сообщил о возможной эвакуации жителей в другие регионы

ВКонтакте

В Белгороде из-за повреждений объектов энергетики и проблем с отоплением власти начали подготовку к эвакуации жителей в другие регионы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в воскресенье, 8 февраля.

По словам главы региона, восстановительные работы продолжаются, однако за последние двое суток энергетикам и тепловикам пока не удалось добиться нужного результата. Газоснабжение удалось восстановить, остаётся подключить около 500 потребителей к электросети, решены вопросы с холодной водой и водоотведением.

«У нас есть проблема по отоплению. <...> Нужен ещё длительный период восстановления. В связи с предстоящим резким понижением температуры мы принимаем решение: в 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления», — заявил Гладков, уточнив, что без горячих батарей также временно останутся 25 детсадов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза и ряд других социальных и коммерческих объектов.

В период холодов в городе переводят пункты обогрева на круглосуточный режим. Детские сады, где есть отопление, электричество и вода, начнут работать круглосуточно — родители смогут оставить там детей на время сложной ситуации.

Для школьников власти вновь запускают механизм временного выезда в другие регионы, как это уже было в 2024–2025 годах. Детей планируют направлять в Крым и соседние субъекты. Заявки принимают в администрации Белгорода, перевозку будут организовывать при участии МЧС. Отдельно губернатор сообщил, что выезд в другие регионы будет обеспечен семьям многодетным и с детьми-инвалидами, одиноким пожилым людям.

«Вижу, что уже сейчас есть вопросы: почему мы должны платить, если коммунальная услуга не предоставлена. Я с вами абсолютно согласен, поэтому решение оперативного штаба — оно принято: за непоставленную услугу оплата, конечно, ни с кого собираться не будет», — добавил глава региона.