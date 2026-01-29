Москва и Киев обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своём телеграм-канале в четверг, 29 января.
«В рамках стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — говорится в сообщении.
Предыдущий обмен состоялся 19 декабря. Тогда Москва передала Киеву тысячу погибших военных взамен 26 бойцов.
В июле 2025-го сообщалось, что Россия передала Украине 1 000 тел военных, получив в ответ 19 погибших.