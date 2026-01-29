Москва и Киев обменялись телами погибших военных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своём телеграм-канале в четверг, 29 января.

«В рамках стамбульских договоренностей. Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — говорится в сообщении.

Предыдущий обмен состоялся 19 декабря. Тогда Москва передала Киеву тысячу погибших военных взамен 26 бойцов.