В ЕС допустили территориальные уступки Киева ради гарантий безопасности

Украина может пойти на серьёзные территориальные уступки на переговорах с Россией, если взамен получит надёжные гарантии безопасности. Такое мнение глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передаёт РИА Новости в четверг, 29 января.

Если украинцы идут на очень жёсткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — заявила Каллас.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что круг спорных тем в переговорах по Украине фактически сузился до одного пункта — вопроса территорий. Он также отметил, что Штаты не намерены отправлять своих солдат в республику даже после завершения конфликта. В Кремле заявляли, что Россия и Америка не собираются вести какие-либо обсуждения с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

Тема:
Эскалация вокруг Украины
