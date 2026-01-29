В ЕС допустили территориальные уступки Киева ради гарантий безопасности

ВКонтакте

Украина может пойти на серьёзные территориальные уступки на переговорах с Россией, если взамен получит надёжные гарантии безопасности. Такое мнение глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передаёт РИА Новости в четверг, 29 января.

Если украинцы идут на очень жёсткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — заявила Каллас.